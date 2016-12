Albanian Driving Instructor

Description

Pershendetje te gjitheve,

Une jam nje instruktore makine prej disa vitesh ne West London, Middlesex.

Fakti qe jam nje mesuese makine FEMER, u jep konfidence dhe kurajo shume grave dhe vajzave shqiptare per te mesuar makinen.

Jam e disponueshme per mesim si per FEMRAT ashtu edhe per MESHKUJT.

Si cdo experience e re, edhe mesimi i makines eshte dicka qe shume njerez kane frike ose jane ne stres kur fillojne mesimet e para. Une jam ne gjendje t’ju pershtatem cdo tipi dhe t’i bej te ndihen nen sa me pak stres dhe te perfitojne kurajo dhe besim ne vetvete sa me shpejt.

Jap mesim ne keto postcodes: UB, TW dhe SL, dmth:

Greenford

Perivale

Hounslow

Heston

Isleworth

Osterley

Feltham

Bedfont

Harlington

Hayes

Hillingdon

West Drayton

Yiewsley

Cowley

Uxbridge

Stains

Ashford

Iver

Langley

Slough

Nqs jeni te interesuar per mesim-dhenie makine, atehere kontaktoni ne numrin e telefonit 07832251499.